Een vrouw is zaterdagavond gewond geraakt in Den Helder toen er iets ontplofte in haar brievenbus, meldt de politie. Vermoedelijk gaat het om zwaar illegaal vuurwerk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De bewoonster van het huis aan de Van Hogendorpstraat liep rond 20.00 uur richting haar voordeur, omdat ze geluiden hoorde. Vervolgens vond een explosie plaats.

Op beelden van lokale media is te zien dat een glasplaat in de voordeur door de explosie werd vernield. De vrouw werd geraakt door rondvliegende glasscherven.

De politie doet nader onderzoek. Volgens lokale media werd na de explosie in de nabije omgeving naar de dader gezocht, maar leverde dat nog geen aanhouding op.