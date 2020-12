Zondagmorgen is de nieuwe 2021-dienstregeling van de NS ingegaan. Volgens het bedrijf is het voor 99 procent van de reizigers een "herkenbare dienstregeling". Wel kunnen er kleine aanpassingen zijn in de vertrek- en aankomsttijden. Bovendien rijdt vanwege de coronacrisis een klein deel van de treinen nog altijd niet.

In de dienstregeling die tot en met zaterdag gold, reed 90 procent van de treinen. Onder meer extra spitstreinen en nachttreinen die bedoeld zijn voor het uitgaanspubliek, moesten door de coronacrisis tijdelijk het veld ruimen. In de nieuwe dienstregeling is dat nog steeds het geval. De ritten die overblijven, zijn volgens de NS voldoende voor de huidige reizigersaantallen.

In de nieuwe planning hebben forenzen die dagelijks vanuit het Gooi richting Amsterdam reizen, geluk: de overstap op station Baarn duurt 's ochtends geen halfuur meer, maar een paar minuten. 's Avonds is dat in tegenovergestelde richting ook het geval.

Bij station Nijmegen verandert er op zondagen het een en ander. Tussen Nijmegen en Den Bosch gaan op die dagen twee Sprinters per uur rijden in plaats van één. Die tussen Nijmegen en Arnhem worden juist teruggeschroefd van drie per uur naar twee per uur.

In- en uitstaphulp op stations

Naast de nieuwe dienstregeling breidt de NS de reisassistentie voor reizigers met een beperking uit met 25 stations. Op onder meer de stations Heemstede-Aerdenhout, Brummen en Wijchen kunnen reizigers vanaf nu extra hulp krijgen bij het in- en uitstappen in de trein als ze dat nodig hebben.

In totaal biedt NS nu op 168 stations reisassistentie. Voor 2025 wil de NS dat op alle stations waar gestopt wordt aanbieden.