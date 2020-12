Het jaar 2020 werd gekenmerkt door uitzonderlijke droogte. Met een landelijk neerslagtekort van 123 millimeter in december staat 2020 op de zesde plek in de lijst van droogste jaren sinds het begin van de metingen, schrijft Weerplaza zondag. De grootte van het neerslagtekort verschilde echter sterk per regio.

Dit jaar viel gemiddeld 695 millimeter neerslag in het land, veel minder dan het jaarlijkse gemiddelde van 847 millimeter.

Na de natste februari sinds het begin van de metingen brak een lange droge periode aan. In de maanden april en mei was het bijzonder droog, met gemiddeld over het land respectievelijk 11 en 15 millimeter regen. In die maanden was het ook nog eens zeer zonnig, waardoor veel vocht verdampte. Daardoor was het neerslagtekort in mei nog niet eerder zo groot.

Juni werd juist een bovengemiddeld natte maand. Stortbuien zorgden halverwege de maand op enkele dagen voor wateroverlast. Met name in het zuiden en zuidwesten viel veel regen, op sommige plaatsen bijna 200 millimeter. Op andere plaatsten viel veel minder regen en bleef het onverminderd droog.

Verschillen in neerslagtekort werden steeds groter

Na juni ontstonden grotere verschillen in het neerslagtekort in het land. Zo werd het in augustus droog in het zuidoosten van het land, terwijl in het noorden en vooral het westen wel veel regen viel.

Ook in de natte maand oktober was het in het zuidoosten droog, maar viel er gemiddeld gezien meer neerslag in het land. Waar in Midden-Limburg slechts 51 millimeter neerslag viel, liep deze hoeveelheid in het Noord-Hollandse Bergen op naar wel 231 millimeter.

Ondanks een aantal zeer natte maanden is er gemiddeld over het land nog steeds een neerslagtekort. De regionale verschillen zijn groot, want in het Limburgse Ell is het tekort 331 millimeter en in Den Helder is juist een overschot van 47 millimeter.