De zondagochtend begint grijs, met lokaal dikke mist. In de loop van de ochtend lost de mist op en kan de zon even doorbreken.

In de ochtend kan er in het noorden van het land wat regen vallen. Het wordt 7 of 8 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Zondagavond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. De temperatuur daalt in de nacht naar maandag nauwelijks.

Maandag wordt een bewolkte en regenachtige dag tussen de 10 en 12 graden.

