Een groep jongeren heeft zaterdagavond weer voor onrust gezorgd in Urk. Ondanks een samenscholingsverbod verzamelden ze zich rond 23.30 uur bij een rotonde in het dorp en staken zwaar vuurwerk af, meldt Omroep Flevoland.

Lange tijd bleef het zaterdag rustig op straat, maar aan het einde van de avond ging het toch weer mis. Er zou volgens Omroep Flevoland veel politie op straat zijn.

Een woordvoerster van de politie wil in de nacht van zaterdag op zondag niets kwijt over de situatie op het voormalige eiland. "Zondag maken we de balans op. Daar laten we het voor nu bij."

Inwoners van Urk gingen zaterdagavond op straat patrouilleren om jongeren te weerhouden van het gooien met zwaar vuurwerk. Vrijwel de voltallige Urker gemeenteraad sloot zich daarbij aan. In de afgelopen week hebben kerken, scholen en sportclubs de jeugd opgeroepen om te stoppen met de vuurwerkrellen.

De afgelopen weekenden liep het een aantal keren uit de hand. De ME moest onder meer optreden tegen groepen jongeren en werd bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. Meerdere jongeren werden gearresteerd.