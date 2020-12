De blauwe haai die zaterdagmiddag levend werd gevonden op het strand bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is zaterdagavond weer uitgezet in de Noordzee. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) heeft het dier op open zee losgelaten waarna het meteen wegzwom.

Het uitzetten gebeurt met een boot van de KNRM in de Noordzee bij Stellendam, vertelt een woordvoerder van Diergaarde Blijdorp aan RTV Rijnmond. De haai werd tijdelijk opgevangen in de Rotterdamse dierentuin.

Volgens de woordvoerder maakte de haai de grootste kans van overleven als die zo snel mogelijk werd uitgezet. Hoe groot de kans is dat de haai het overleeft, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

Reddingswerkers probeerden het dier van 1,86 meter lengte 's middags al in zee te krijgen, maar de haai spoelde telkens opnieuw aan. In afwachting van assistentie werd het dier nat gehouden en rond bewogen in het zeewater.

Blauwe haai zwemt af en toe in Noordzee

Blauwe haaien zijn in zowel de Grote, de Atlantische als de Indische Oceaan te vinden. Ook komen ze voor in de Middellandse Zee en zwemmen ze af en toe in de Noordzee. Ze worden gemiddeld ruim 2 meter lang, maar uitzonderingen van 4 meter bestaan.

Deze roofhaaiensoort is niet ongevaarlijk voor mensen: hij staat op de negende plaats op de lijst met haaiensoorten die de meeste mensen aanvallen. Op nummer één staat de witte haai.