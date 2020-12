Twee mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt doordat een passagiersbus in Weidum (Friesland) van de weg was geraakt en in de sloot terecht was gekomen.

De politie spreekt van een eenzijdig ongeval. De hulpdiensten rukten uit om te helpen bij het ongeval.

Ten tijde van het ongeluk zaten vier passagiers in de bus. Zij zijn inmiddels bevrijd. De chauffeur zit nog in de bus en wordt momenteel behandeld door ambulancepersoneel.

Hoe de bus van de weg kon raken is nog onbekend. Het ongeval gebeurde aan de Hegedyk in de Friese plaats iets na 20.00 uur.

De bus, genaamd The Grone, wordt normaal ingezet voor toeristische rondritten door Groningen, zo valt te lezen op de site van het bedrijf.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.