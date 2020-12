Klanten van Albert Heijn krijgen zaterdag mogelijk hun boodschappen niet thuisbezorgd of moeten langer wachten als gevolg van boerenblokkades bij verschillende distributiecentra, waaronder in Oosterhout en Zwolle. Een woordvoerder van Albert Heijn bevestigt dit aan NU.nl na berichtgeving door De Gelderlander.

De krant meldt op basis van medewerkers van het distributiepunt in Oosterhout dat mogelijk vijfduizend klanten in de regio Arnhem worden benadeeld door de blokkades, maar dit aantal kan Albert Heijn zaterdagmiddag nog niet bevestigen.

Wel zegt een woordvoerder dat van sommige klanten hun bestelling wordt geannuleerd. "Het is heel vervelend. We hoopten dat de boeren zouden inzien dat ze hiermee mensen duperen."

Naast de blokkade in Oosterhout wordt ook een distributiepunt in Zwolle geblokkeerd door enkele honderden boeren. Vrachtwagens van leveranciers konden daardoor niet meer het distributiecentrum bereiken. Als gevolg van de blokkades bij de verschillende distributiecentra hebben sommige supermarkten van de keten moeite met hun bevoorrading, meldt RTV Oost.

In Raalte (Overijssel) wordt al sinds vrijdagavond een distributiecentrum geblokkeerd van de Jumbo. Een woordvoerder van die supermarkt was zaterdag niet bereikbaar voor NU.nl.

CBL: Blokkades onverantwoord in coronatijd

Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de branchevereniging van supermarkten, laat zaterdag aan NU.nl weten de boerenblokkades onacceptabel en onverantwoord te vinden in coronatijd. Volgens een woordvoerder laten veel mensen hun boodschappen thuisbezorgen om niet naar buiten te hoeven. Die thuisbezorging komt door de blokkades in gevaar.

Ook kunnen er lege schappen ontstaan, waardoor mensen later terug moeten komen. Daardoor kan extra drukte ontstaan. "Dat gaat tegen de boodschap in om zoveel mogelijk gespreid te winkelen", aldus het CBL. Over schade is het volgens de branchevereniging nog te vroeg om uitspraken te doen. Het CBL staat in contact met de autoriteiten om de voedselvoorziening niet verder te laten verstoren.

Ook in Geldermalsen worden zaterdag in- en uitgangen van een distributiecentrum met trekkers geblokkeerd. (Gelderland)

AH wil voor Kerst praten, voor boeren onvoldoende

De boeren eisen betere prijzen voor hun producten. Ook willen ze dat supermarkten stoppen met het importeren van goedkopere producten uit het buitenland, wanneer in Nederland die producten ook worden gemaakt. Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) zei vrijdag dat het om spontane acties van individuele boeren gaat.

Albert Heijn liet eerder op de dag in een verklaring weten nog voor de Kerst in gesprek te willen gaan met de boeren, op voorwaarde dat de protesten worden beëindigd. Voor de boeren is deze toezegging ontoereikend. Zij willen die belofte zwart op wit zien en blijven tot die tijd de toegangswegen naar distributiecentra blokkeren.

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle is zaterdagmiddag in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van het protest om de blokkades in zijn stad op te heffen. "We hebben begrip voor het standpunt, maar willen dat de blokkade stopt", aldus Snijders op Twitter.