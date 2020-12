Op het strand bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is zaterdag een levende blauwe haai gevonden. Het ReddingsTeam Zeedieren (RTZ Nederland) heeft het dier na een melding van het strand gehaald. De haai wordt opgevangen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

De reddingswerkers hebben drie keer geprobeerd het dier terug in het water te zetten, maar de haai spoelde telkens opnieuw aan. In afwachting van assistentie werd het dier nat gehouden en rond bewogen in het zeewater.

Dit was nodig omdat haaien niet uit zichzelf adem kunnen halen. De kieuwen van haaien zijn zo opgebouwd dat de dieren er niet uit zichzelf water doorheen kunnen pompen. Ze moeten daardoor constant in beweging blijven om toch te kunnen ademen.

De blauwe haai wordt naar Blijdorp gebracht, waar hij in een bassin kan worden opgevangen. Het dier is meegenomen in een dolfijnenkist.

De haai spoelde drie keer opnieuw aan nadat werd geprobeerd om het dier terug in zee te zetten. (Foto: ReddingsTeam Zeedieren Nederland/Cees en Lianne van Hoven)

Blauwe haai zwemt af en toe in Noordzee

Blauwe haaien zijn in zowel de Grote, de Atlantische als de Indische Oceaan te vinden. Ook komen ze voor in de Middellandse Zee en zwemmen ze af en toe in de Noordzee. Ze worden gemiddeld ruim 2 meter lang, maar uitzonderingen van 4 meter bestaan.

Deze roofhaaiensoort is niet ongevaarlijk voor mensen: hij staat op de negende plaats op de lijst met haaiensoorten die de meeste mensen aanvallen. Op nummer één staat de witte haai.