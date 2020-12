Afgelopen week werden verschillende Poolse supermarkten in het land opgeschrikt door een explosie. Hoewel er geen personen gewond raakten, veroorzaakten de ontploffingen wel veel schade aan de filialen. Is er een verband vastgesteld tussen de explosies, en waarom zijn deze supermarkten het doelwit? Dit is wat tot nu toe bekend is over de incidenten.

In totaal vier explosies bij drie verschillende supermarkten

In de nacht van maandag op dinsdag werden de eerste Poolse supermarkten getroffen door een explosie. Bij filialen in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) en Aalsmeer (Noord-Holland) vonden ontploffingen plaats, die de beide winkels volledig verwoestten. De brand die na de explosie in Aalsmeer ontstond kostte een kat het leven.

Een nacht later werd ook een Poolse supermarkt in een winkelcentrum in Beverwijk doelwit van een explosie. Hierbij raakte de achtergevel van het pand flink beschadigd.

Een paar dagen later, op de vroege zaterdagochtend, werd de supermarkt in Beverwijk opnieuw getroffen door een explosie. Hierbij was de schade groter dan bij het eerste incident: de voorgevel kwam naar beneden en de glazen pui raakte beschadigd. Een paar winkels in het winkelcentrum bleven zaterdag dicht vanwege de explosie.

Het filiaal in Beverwijk blijft vooralsnog op last van burgemeester Martijn Smit gesloten. Ook wordt de omgeving van de Poolse supermarkt 24 uur per dag bewaakt.

Winkels heten hetzelfde, maar hebben verschillende eigenaren

Alle winkels heten Biedronka, Pools voor 'lieveheersbeestje'. Hoewel Biedronka ook de naam is van een grote supermarktketen in Polen, staat deze los van de Nederlandse vestigingen. Ze voeren alleen dezelfde naam als de Poolse supermarktgigant.

En hoewel deze Nederlandse vestigingen dezelfde naam voeren, zijn zij ook niet allemaal onderling met elkaar verbonden.

Tegen de NOS zegt Mohamed Mahmoed, eigenaar van de getroffen Biedronka-filialen in Aalsmeer en Beverwijk, dat er geen patent zit op het gebruik van de naam Biedronka. "Een franchise is dus niet nodig, we hebben het recht om de naam hier te gebruiken."

Het filiaal in Heeswijk-Dinter is van een andere eigenaar. Hij zei eerder geen zakelijke banden te hebben met Mahmoed en hem niet te kennen.

Een verband wordt wel vermoed, maar is nog niet bevestigd

De gelijkenissen zijn treffend: tot nu toe was in alle gevallen een Poolse supermarkt met de naam 'Biedronka' het doelwit. Ondanks dat een link tussen de explosies volgens de politie aannemelijk lijkt, is een daadwerkelijk verband nog niet bevestigd. Daarvoor moet eerst meer onderzoek worden gedaan, onder meer naar of er sprake is van een overeenkomende werkwijze van de dader(s).

Burgemeester Martijn Smit van Beverwijk zei deze week ook dat de incidenten niet op zichzelf lijken te staan.

Vooralsnog onderzoeken regionale politiekorpsen de explosies en worden nog geen landelijke maatregelen getroffen. De regionale korpsen zeiden eerder tegen NU.nl ook alert te zijn op andere Poolse supermarkten in de regio.

Het is nog niet bekend waarom de supermarkten doelwit zijn

Het is nog niet bekend waarom iemand het gemunt heeft op de Poolse supermarkten.

Het overgrote deel van de Poolse supermarkten in Nederland zijn in Iraaks-Koerdische handen, zegt Mahmoed tegen De Telegraaf. Samen met familieleden bezit Mahmoed twaalf Poolse supermarkten, die verschillende namen hebben

De ondernemer denkt dat de explosies het werk zijn van concurrenten. "Na de tweede explosie was het duidelijk: deze intimidatie is echt gericht op mij", zegt hij tegen de krant.

Mahmoed zegt nooit bedreigd of afgeperst te zijn, maar zegt wel dat zijn zaken erg goed lopen. Volgens hem azen meerdere partijen op de markt. "90 procent van de eigenaren zijn landgenoten. Deze aanslagen komen uit de eigen gemeenschap", aldus Mahmoed.