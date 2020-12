De Poolse supermarkt in Beverwijk, waar deze week twee keer een explosie plaatsvond, gaat dicht. Ook wordt het pand 24 uur per dag bewaakt, maakt de burgemeester van de Noord-Hollandse stad bekend.

De supermarkt in winkelcentrum Beverhof werd woensdag voor het eerst getroffen door een explosie. Daarbij raakte de achterzijde van het pand beschadigd.

Zaterdag rond 4.30 uur vond weer een explosie plaats. Dit keer is de schade aan de voor- en achtergevel volgens de politie aanzienlijk groter. De voorgevel is naar beneden gekomen en de glazen pui is beschadigd.

Getuigen hebben gezien dat er na de explosie een man wegliep in de richting van het Meerplein en zagen hem in een auto stappen. De politie is op zoek naar deze man en roept getuigen op zich te melden.

In Velsen-Noord werd niet veel later een uitgebrande auto aangetroffen. Uit politieonderzoek is gebleken dat het uitgebrande voertuig niks te maken heeft met de explosie bij de Poolse supermarkt.

Winkels heten hetzelfde, maar lijken niets met elkaar te maken te hebben

Er vonden deze week al vier explosies plaats bij Poolse supermarkten, waarvan dus twee in Beverwijk.

In de nacht van maandag op dinsdag werd in zowel Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) als Aalsmeer (Noord-Holland) een Poolse supermarkt verwoest door een explosie. Door de branden die daarbij ontstonden, moesten woningen die zich boven de supermarkten bevonden worden ontruimd.

De drie getroffen winkels heten Biedronka, wat in het Pools lieveheersbeestje betekent. De grootste supermarktketen van het Centraal-Europese land heet ook zo. De Nederlandse winkels lijken niets met die keten te maken te hebben, maar alleen dezelfde naam te voeren.

Eigenaar Mohamad Mahmoed van de winkels in Aalsmeer en Beverwijk zei geen banden met de winkel in Heeswijk-Dinther te hebben. Er zijn in Nederland zeker twaalf winkels met de naam Biedronka.