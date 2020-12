De ANWB adviseert geen te dikke winterjas onder een autogordel te dragen, omdat dit tijdens het autorijden schadelijke gevolgen kan hebben. De organisatie sluit zich aan bij het advies van de Duitse automobielclub ADAC, die crashtesten uitvoerde waaruit bleek dat de autogordel voor verwondingen kan zorgen als er een noodstop gemaakt moet worden.

ADAC bootste een kop-staartbotsing na waarbij met 16 kilometer per uur een noodstop werd gemaakt. Bij zowel de volwassen testpop als de kindertestpop sneed de autoriem in die situatie te diep in de buik.

Als een dikke winterjas of donsjack wordt gedragen, is de pasvorm van de veiligheidsgordel niet optimaal. "Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken aan de zachte weefsels, zoals de darmen, lever en milt, en zelfs tot inwendige bloedingen leiden", aldus ADAC. Zelfs bij noodremmanoeuvres zijn lichte verwondingen mogelijk.

"Op het moment dat er een heel dik stuk stof tussen je lichaam en de gordel zit, dan is dat schadelijker voor je lichaam bij een ongeval", zegt een woordvoerder van de ANWB tegen NU.nl.

"Door die dikke jassen heeft de gordel geen contact meer met het lichaam. Daardoor komt hij bij een ongeval met meer vaart in het lichaam en kan hij dieper in je romp snijden", aldus de woordvoerder.

De ANWB adviseert daarom te dikke winterjassen uit te doen achter het stuur, of de gordel onder de jas te dragen. "Het is heel simpel: gebruik je gezond verstand als je de weg opgaat, en houd het veilig."