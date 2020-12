In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er opnieuw een explosie plaatsgevonden bij een Poolse supermarkt in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk. Woensdag vond er bij dezelfde Poolse supermarkt ook al een explosie plaats.

De explosie vond plaats rond 4.30 uur. De omgeving is afgezet door de politie.

"De hele gevel ligt eruit. Het is vrij heftig", aldus de voorlichter van de politie.

Enkele kilometers verderop in Velsen-Noord is een uitgebrande auto aangetroffen, de politie vertelt tegen Noordhollands Dagblad dat ze vermoeden dat die iets met de explosie te maken heeft.

In totaal vonden er begin deze week al vier explosies plaats in Poolse supermarkten, twee dus bij dezelfde supermarkt in Beverwijk.

De uitgebrand auto die een paar kilometer verderop is aangetroffen. (Foto: ANP)

Winkels heten hetzelfde maar lijken niets met elkaar te maken te hebben

In de nacht van maandag op dinsdag werd zowel in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) als in Aalsmeer een Poolse supermarkt door een explosie verwoest. Door de brand die daarbij ontstond, moesten woningen worden ontruimd die zich boven de supermarkten bevonden.

De drie getroffen winkels heten Biedronka, wat in het Pools lieveheersbeestje betekent. De grootste supermarktketen van het Oost-Europese land heet ook zo. De Nederlandse winkels lijken niets met die keten van doen te hebben, maar alleen dezelfde naam te voeren.

Eigenaar Mohamad Mahmoed van de winkels in Aalsmeer en Beverwijk zei geen banden met de winkel in Heeswijk-Dinther te hebben. Er zijn in Nederland zeker twaalf winkels met de naam Biedronka.