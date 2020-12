Het wordt een grijze bewolkte zaterdag met verspreid over de hele dag wat lichte regenbuien.

De westen- tot zuidwestenwind is zwak tot matig met daarbij maximale temperaturen van 4 graden in het noorden tot 9 in Zeeland.

In de nacht van zaterdag op zondag klaart het wat op en daalt de temperatuur naar tussen de 2 en 7 graden.

Zondagochtend kan er nog wat regen vallen in het noordoosten, maar later op de dag breekt de zon overal door en wordt het tussen de 6 en 8 graden.

