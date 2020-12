Ten minste drie bussen staan in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand op een terrein van vervoersbedrijf Connexxion in Haarlem, een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op 24 andere bussen die op de opslagplaats aan de Laan van Decima staan. "We hebben inmiddels een aantal voertuigen verplaatst om overslag te voorkomen", zegt de voorlichter.

De brand brak uit rond 2.30 uur. De afrit Haarlem-Centrum op de N200 is tijdelijk afgesloten.