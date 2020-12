De 26-jarige vrouw die dinsdag in Venlo op straat werd doodgestoken, heeft de politie in de week voor het incident laten weten dat zij vervelende berichten ontving. Op de dag dat zij een persoonlijke afspraak met de politie had, werd ze om het leven gebracht, meldt de politie vrijdag.

Donderdag werd in de Spaanse hoofdstad Madrid een 39-jarige Portugees aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat hij en het slachtoffer elkaar kenden. De politie gaat ervan uit dat hij degene was die de berichten naar haar stuurde. De aard van hun relatie is nog onderwerp van onderzoek.

De vrouw meldde een week voor de steekpartij voor het eerst bij de politie dat zij vervelende berichten ontving. De politie onderzocht de berichten, maar maakte daaruit op dat er geen sprake van een strafbaar feit (zoals bedreiging of stalking) was. Wel adviseerde de politie de vrouw "hoe om te gaan met sociale media en andere informatiekanalen".

Afgelopen maandag, een dag voor haar dood, nam de vrouw opnieuw contact op met de politie. Ditmaal gebeurde dat digitaal. Daarop besloot de politie direct een persoonlijke afspraak met de vrouw in te plannen. De afspraak stond gepland voor dinsdagmiddag, maar in de ochtend werd ze om het leven gebracht.

Het onderzoek naar haar dood is nog in volle gang. De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet.