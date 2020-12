Een 64-jarige basisschoolleraar uit Naarden is vrijdag door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, wegens ontucht met zeven leerlingen op een school in Weesp.

Daarnaast mag de man niet meer in Weesp komen, mag hij de komende acht jaar niet als docent werken en moet hij een schadevergoeding betalen aan de ouders van zijn slachtoffers.

De man werkte sinds september 2018 op de basisschool. Tussen augustus en november 2019 pleegde hij ontucht bij zeven van zijn leerlingen, die destijds tussen de acht en tien jaar oud waren.

Volgens de rechtbank handelde de man steeds op ongeveer dezelfde manier. Hij betastte zijn slachtoffers als ze naar zijn bureau kwamen voor uitleg van een opdracht. Ook moesten sommige van hen aan zijn geslachtsdeel zitten. Vaak gebeurde dit bij zijn bureau, terwijl de rest van de klas in hetzelfde lokaal aan het werk was.

De man heeft alle betrokkenheid ontkend. Volgens zijn advocaat zijn de slachtoffers beïnvloed in hun verklaring. Een deskundige concludeerde dat dit onwaarschijnlijk is, omdat de verklaringen onafhankelijk van elkaar zijn gegeven en geen van de ouders een motief had om een valse verklaring te geven.

Gevolgen voor slachtoffers nog onduidelijk

"De verdachte heeft met zijn handelen grote schade aangebracht bij de slachtoffers en hun families en dat neemt de rechtbank hem zeer kwalijk. Het is nog onduidelijk welke gevolgen het misbruik voor de jonge slachtoffers heeft, maar door de slachtofferverklaringen van de ouders blijkt dat zich nu al grote problemen voordoen", verklaart de rechtbank.

De veroordeling komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).