Universiteiten en hogescholen moeten studenten weer via een loting kunnen toelaten. Het vorige kabinet schafte de loting af, maar de ministerraad stemde vrijdag in met een door minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) voorgestelde herinvoering.

De beperkte toelating, ook wel een numerus fixus genoemd, geldt voor opleidingen met een beperkt aantal studieplekken.

Sinds de afschaffing van de loting in 2013 worden studenten geselecteerd op basis van bijvoorbeeld cijfers of motivatiegesprekken. De selectie van met name studenten met relatief hoge cijfers en een sterke motivatie moest tot minder uitval leiden.

In de praktijk leidt die methode echter tot meer kansenongelijkheid, doordat studenten met een migratieachtergrond of uit armere gezinnen minder snel worden toegelaten. De studentenpopulaties worden daardoor minder divers. Door loten weer toe te staan, moet de kansenongelijkheid afnemen.

Instellingen mogen nog steeds op andere manieren studenten selecteren. Zo blijven motivatiegesprekken en toelatingstoetsen toegestaan. Een combinatie daarvan is ook mogelijk, zoals een loting waarbij goede cijfers de kans op toelating vergroten.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) was eerder dit jaar kritisch over het voorstel van Van Engelshoven, vooral als loting de enige manier van toelating zou zijn. Voorzitter Kees Gillesse vroeg zich af of dit de juiste manier is om tot een eerlijke selectie te komen. Volgens hem ontbrak de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor.