In de vrijdagochtend neemt vanuit het westen de bewolking steeds verder toe en valt er in het hele land regen. Alleen in het noordoosten kan de zon in de ochtend nog even schijnen.

Het wordt maximaal 4 graden en er staat een matige zuidenwind.

Vrijdagavond blijft het bewolkt met af en toe een spat regen en in de nacht van vrijdag op zaterdag blijft de vorst uit.

Zaterdag wordt het grijs en nevelig met van tijd tot tijd (mot)regen. De temperaturen lopen zaterdag op naar tussen de 3 en 9 graden.

