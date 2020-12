Een leerling van een Vlaardingse basisschool heeft donderdag in de pauze een doorgeladen vuurwapen gevonden. Het schoolkind vond het wapen in een speeltuin aan de Johan de Wittstraat.

Er zijn geen gewonden gevallen. De politie meldt dat de leerling en school zo verstandig waren om het vuurwapen te laten liggen en hulp in te schakelen. "Hoe anders had dit kunnen aflopen...", aldus de politie.

De agent die na de melding ter plaatse kwam, concludeerde dat het vuurwapen geladen was. Het wapen is door de agent veiliggesteld. Waar het vandaan komt, is niet bekend.

Of het vuurwapen bij een overval of een ander misdrijf is gebruikt, is niet duidelijk. Het wapen wordt onderzocht op DNA-sporen en vingerafdrukken. De politie vraagt mensen met informatie over het wapen om zich te melden.