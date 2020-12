Het Groningse studentencorps Vindicat krijgt geen accreditatie en geen geld meer. Dat hebben de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool donderdag bekendgemaakt. Zij vinden dat de omstreden vereniging te weinig verbeteringen heeft laten zien de afgelopen jaren.

De twee onderwijsinstellingen nemen daarmee het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties over. Vindicat had de tijd gekregen om een cultuurverandering door te voeren, maar is hier niet in geslaagd.

Een tweede belangrijke reden is de manier waarop de senaat van Vindicat heeft opgetreden tijdens de coronacrisis. De studentenvereniging kwam recent in het nieuws omdat tientallen leden de coronaregels met voeten traden tijdens een ritje met een partybus.

Vindicat mag tot september 2021 niet meer meedoen aan officiële gelegenheden van de universiteit en de hogeschool.

De relatie met Vindicat wordt echter niet verbroken. De beide onderwijsinstellingen hopen dat de vereniging de komende tijd zijn best doet te laten zien dat het anders kan.

Het studentencorps kwam de afgelopen jaren regelmatig in opspraak door allerlei incidenten, vaak tijdens de ontgroeningsperiode. Vindicat werd daarom in 2019 ook niet geaccrediteerd.

De club kwam vorige week in het nieuws omdat leden van twee jaarclubs zich tijdens een rit in een feestbus niet aan de coronamaatregelen hielden. Op beelden valt te zien hoe de inzittenden geen mondkapje dragen, geen afstand houden, dansen en schreeuwen.

Het zou niet de eerste maal zijn dat leden van Vindicat de coronaregels aan hun laars lappen. De senaat van de club liet weten het gedrag af te keuren; de leden van beide jaarclubs zijn tijdelijk geschorst. Zij mogen dus niet meer meedoen aan feestjes op de sociëteit.