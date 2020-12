Mohamed R., een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, zegt donderdag dat hij voor de avond van de moord op Ranko Scekic in Utrecht een alibi heeft. Zijn advocaat Nico Meijering heeft een uitdraai overhandigd van een sportschool in Utrecht waaruit zou blijken dat R. die avond in juni 2016 aan het sporten was.

Dit werd duidelijk tijdens het getuigenverhoor van kroongetuige Nabil B. in de rechtbank van Amsterdam door de raadslieden van R., Nico Meijering en Christian Flokstra.

Een van de moorden waar R. ook van wordt beschuldigd is die op Ranko Scekic op 22 juni 2016. B. heeft bekend dat hij een rol heeft gespeeld bij die liquidatie en zegt onder meer dat hij samen met R. het slachtoffer de dag van de moord in de gaten heeft gehouden. Daarna zou hij samen met R. de gebruikte wapens hebben vernietigd.

R. ontkent dit ten stelligste en heeft via zijn advocaat Meijering een formulier overhandigd aan de rechtbank waarop te zien is dat er met de sportpas van de verdachte is ingecheckt om 20.50 uur. Scekic werd een uur later vermoord.

Deze informatie was ook nieuw voor het Openbaar Ministerie (OM), dat op de zitting van donderdag aan Meijering om een toelichting vroeg zodat dit alibi gecheckt kan worden. De advocaat zegt hierover nog een mail te gaan sturen.

Kroongetuige: Ik loog over telefoon uit veiligheid

Eerder donderdag werd de kroongetuige gehoord over zijn verklaringen en waarom hij een tijd lang heeft gelogen over een iPhone 5 die hij op zijn cel had. B. zei te hebben gelogen uit veiligheidsoverwegingen zonder dit nader te specificeren.

De zaak gaat verder op 13 januari met opnieuw een inleidende zitting. De zaak is onderdeel van het liquidatieproces Marengo, waarbij zeventien verdachten terechtstaan voor verschillende moorden en pogingen tot moord.

Mohamed R. is de broer van Saïd R. Samen met Ridouan T. is Saïd de grootste naam in de zaak-Marengo. Het tweetal wordt door het OM verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. Zowel T. als Saïd R. was geruime tijd op de vlucht voor justitie, maar zij werden uiteindelijk gearresteerd in respectievelijk Dubai en Colombia.