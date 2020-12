De acht vestigingen van ROC Rivor in Tiel en Geldermalsen die woensdagmiddag werden gesloten, moesten dicht vanwege een dreiging met een vuurwapen op een intern communicatieplatform van de school, meldt de politie donderdag.

Vanwege de dreiging werd de school woensdag zichtbaar en onzichtbaar beveiligd.

De politie meldt dat er nog geen mensen zijn aangehouden, maar er zijn wel computers en telefoons in beslag genomen. Het onderzoek naar de dreiging loopt nog. "We nemen deze zaak zeer serieus. Specialisten van de digitale opsporing onderzoeken op dit moment de in beslag genomen spullen", zegt de politie.

Donderdagochtend werden de lessen op de scholengemeenschap weer hervat, omdat het dreigingsniveau was gedaald. Het interne communicatieplatform It's Learning blijft voorlopig gesloten in verband met het politieonderzoek.

"De veiligheid van onze studenten en medewerkers staat voorop. We nemen dit soort zaken uiterst serieus", zei de bestuursvoorzitter Stan Vloet donderdagochtend. Volgens de bestuursvoorzitter is hij zeker van de veiligheid op de scholen. Tegen Omroep Gelderland zegt hij dat het net rondom de dader of daders zich sluit.