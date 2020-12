Een 69-jarige fietser is woensdag overleden na een aanrijding in Gennep, waarna de betrokken automobilist is doorgereden. De politie is nog op zoek naar de bestuurder.

Het slachtoffer werd rond 11.00 uur op de Brugstraat op haar fiets aangereden door een personenauto. De inwoner van Gennep werd daarna ernstig gewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later op de dag overleed.

De auto is na het ongeval doorgereden in de richting van de Brabantweg. De politie is naar de automobilist op zoek. Mogelijk heeft het voertuig schade aan de voorzijde, aldus de politie.