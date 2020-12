Alle acht scholen van MBO-opleiding ROC Rivor in Tiel en Geldermalsen zijn woensdag gesloten, nadat er via een intern communicatieplatform een bedreiging was binnengekomen. Zo'n vierhonderd leerlingen en medewerkers van de school moesten de gebouwen verlaten.

Om wat voor dreiging het precies gaat, is nog niet bekend, maar de schoolleiding en de politie vatten de kwestie heel serieus op, zegt een woordvoerder van de school.

"Via ons interne communicatieplatform is er een heel vervelend bericht binnengekomen. Het ging om een dreiging. We kunnen hier nu nog niet verder op ingaan. De sluiting is een voorzorgsmaatregel, maar we nemen het wel heel serieus en de politie heeft de zaak ook in onderzoek", zegt de woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

De politie meldde dat er sprake van "een verdachte situatie" was en dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Verder kon de politie nog geen informatie geven over de kwestie.

"De bedreiging is niet gericht op één specifieke locatie. Daarom zijn alle vestigingen gesloten", zegt Stan Vloet, voorzitter van het college van bestuur, tegen De Gelderlander. De politie is samen met de school op zoek naar de afzender van het dreigbericht.

Waarschijnlijk gaan de scholen donderdag weer open.