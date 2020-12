De politie heeft woensdagmiddag in Haarlem een man aangehouden in verband met een verdachte situatie aan boord van een toestel op Schiphol eerder op de dag.

De Koninklijke Marechaussee maakte woensdagmiddag rond 15.00 uur melding van een verdachte situatie in een vliegtuig op Schiphol. De passagiers werden uit het betreffende toestel gehaald. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waar de man van wordt verdacht. De D-pier van Schiphol is afgesloten voor onderzoek. De Koninklijke Marechaussee liet eerder weten in het betreffende vliegtuig onderzoek te doen, maar kan niets over de aard van dit onderzoek zeggen.

Hulpdiensten kondigden GRIP 2 af, wat betekent dat hulpdiensten gecoördineerd moeten samenwerken en dat het incident invloed kan hebben op de directe omgeving. Uit beelden blijkt dat verschillende hulpdiensten zich op de wegen rondom Schiphol hebben opgesteld.