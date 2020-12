Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in het hoger beroep tegen de moeder van Sharleyne opnieuw tien jaar cel geëist. Het OM is ervan overtuigd dat Hélène J. verantwoordelijk is voor de dood van haar achtjarige dochter in 2015.

J. werd in 2018 wegens een gebrek aan overtuigend wettig bewijs nog vrijgesproken door de rechtbank in Assen. Volgens het OM was dat niet terecht en daarom ging justitie in het hoger beroep.

In dat hoger beroep vroeg het OM een vierde deskundige om naar het letsel van Sharleyne te kijken. Eerder zei een andere expert dat het meisje mogelijk is gewurgd, terwijl twee deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelden dat daar geen overtuigend bewijs voor is.

De vierde expert kwam tot dezelfde conclusie als het NFI. Volgens de Britse deskundige Paul Johnson leefde het meisje nog tijdens de val van de tiende verdieping van de flat in Hoogeveen waar ze met haar moeder woonde.

Justitie gaat uit van een misdrijf

Ongeacht die conclusie gaat het OM uit van een misdrijf. Justitie ziet niet in hoe het meisje kan zijn gevallen, dan wel slaapwandelend over de reling is geklommen. Het OM denkt dat J. haar dochter over de reling heeft gegooid.

De aanklager gaat ervan uit dat Sharleyne wel voor haar val is gewurgd. Plekken in de hals van het meisje en puntbloedingen in haar ogen zouden hierop wijzen. Eén letselexpert denkt dit ook en de overige deskundigen sluiten verwurging niet uit, concludeert het OM.

Moeder blijft betrokkenheid ontkennen

J. blijft ook in hoger beroep ontkennen iets met de dood van haar dochter te maken te hebben.

Zij zegt in die fatale nacht van 7 op 8 juni wakker te zijn geworden van de tocht. Toen ze naar eigen zeggen ging kijken waar Sharleyne was en over de reling keek, zag ze haar dochter liggen.