Na explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk is de politie alert op andere Poolse supermarkten in de regio. Hoewel een link tussen de explosies aannemelijk lijkt, zeggen politiewoordvoerders tegen NU.nl dat het nog te vroeg is om van een verband te spreken.

In de nacht van dinsdag op woensdag veroorzaakte een ontploffing bij een Poolse supermarkt in Beverwijk veel schade. In de nacht van maandag of dinsdag vonden ook explosies bij Poolse supermarkten plaats. Filialen in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther en Aalsmeer werden door de explosies verwoest. Bij de explosies vielen geen gewonden.

De drie supermarkten dragen de naam Biedronka, het Poolse woord voor lieveheersbeestje, maar hebben verschillende eigenaren. De politie doet woensdag nog volop onderzoek naar onder meer het verband tussen de supermarkten.

Burgemeester van Beverwijk Martijn Smit noemt de explosie in Beverwijk "een grove aanslag met grote materiële schade". Volgens de burgemeester heeft de politie in de Noord-Hollandse stad in het onderzoek ook oog voor de overige Poolse supermarkten in de gemeente.

Een woordvoerder van de Noord-Hollandse politie bevestigt de opmerking van de burgemeester, maar doet geen uitspraken over eventuele concrete maatregelen. "Dat we alert zijn, moge duidelijk zijn. We snappen ook dat mensen die rond dergelijke supermarkten wonen zorgen hebben, maar het is nog te vroeg om te spreken van een verband. We vragen mensen wel alert te blijven reageren en gelijk het alarmnummer te bellen als ze verdachte situaties zien."

Een woordvoerder van de Brabantse politie zegt dat overige Poolse supermarkten in de regio de aandacht hebben sinds de explosie bij de supermarkt in Heeswijk-Dinther. Dit wordt meegenomen in de surveillance.

Eigenaar Poolse supermarkten wil politiebeveiliging

Een eigenaar van meerdere Poolse supermarkten in Nederland wil dat alle winkels politiebeveiliging krijgen. "Ik voel mij helemaal niet goed, we zijn bang", zegt de supermarkteigenaar. Hij wil uit veiligheidsoverweging anoniem blijven. "Ik ben niet bang voor de zaak, maar er wonen mensen boven de zaak en we zijn bang dat ze iemand doden. Het is terreur wat deze mensen doen."

De winkel in Heeswijk-Dinther is van zijn compagnon. Ook hij heeft geen idee wie erachter zit. "Ik weet het echt niet. Ik ben gaan nadenken met wie we problemen hebben, maar ik weet het niet. Gisteravond was de explosie in Beverwijk, die eigenaar kennen wij niet."

Hij heeft zelf nog drie winkels, maar wil uit angst niet zeggen om welke vestigingen het gaat. De supermarkteigenaar heeft veiligheidsmaatregelen getroffen, maar pleit ook voor politiebeveiliging voor alle panden. "Wij gaan naar huis, maar iedereen die erboven woont, moet goed beveiligd worden."