Bij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk is woensdagochtend de achtergevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd, meldt de politie. Er zijn geen slachtoffers of gewonden.

De explosie vond rond kort na 05.00 uur plaats. Volgens NH Nieuws is de Poolse winkel onderdeel van de keten die een nacht eerder doelwit was van explosies bij winkels in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther.

De politie kan nog niet zeggen of er verband is met de ontploffingen van een dag eerder.

Op dinsdag werden zowel in Heeswijk-Dinther als in Aalsmeer twee Poolse supermarkten door explosies verwoest. Door de brand die daarbij is ontstond, moesten woningen worden ontruimd die zich boven de supermarkten bevonden.

Ook in Heeswijk-Dinther en Aalsmeer zijn geen gewonden gevallen. Wel is er veel schade aangericht.