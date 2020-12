Woensdagochtend wordt er in bijna het hele land gewaarschuwd voor dikke mist, met uitzondering van het noordwesten en noordoosten. Daarbij kan het zicht minder dan 200 meter zijn. Pas richting de middag lost de mist op.

Wel blijft de bewolking de hele dag overheersen. Het wordt ongeveer 2 tot 5 graden.

In de loop van de dag neemt de zuidelijke wind iets toe, naar windkracht 3. In het westen van het land is kans op een enkele bui.

Donderdag zijn er ook wolkenvelden, maar kan af en toe de zon doorbreken.

