Een Britse deskundige heeft dinsdag voor het gerechtshof van Leeuwarden verklaard dat er onvoldoende pathologisch bewijs is dat Sharleyne gewurgd is voor haar val van een flat in juni 2015. De doodsoorzaak van het achtjarig meisje speelt een belangrijke rol in deze zaak. Volgens de expert leefde Sharleyne nog tijdens de val.

De moeder van Sharleyne, Hélene J., wordt er door het Openbaar Ministerie (OM) van verdacht haar dochter te hebben gewurgd en het meisje over de reling te hebben gegooid van de flat in Hoogeveen waar ze woonden.

De moeder werd hiervan vrijgesproken door de rechtbank in Assen, omdat er onvoldoende wettig bewijs was dat er sprake was van een levensdelict.

Tijdens de rechtszaak werden drie deskundigen gehoord over de doodsoorzaak van Sharleyne. Twee deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verklaarden dat het meisje overleed aan de gevolgen van de val. Een derde deskundige zei dat Sharleyne was gewurgd. Conclusies waar ze ook in dit hoger beroep bij blijven.

Dat was voor het OM reden om een vierde deskundige te horen over de doodsoorzaak van Sharleyne. De Britse deskundige Paul Johnson zegt hierover op zitting dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat verwondingen in de hals van Sharleyne het gevolg zijn van het samenknijpen van de hals. "De optie blijft wel open", aldus Johnson. Onverlet gaat hij ervan uit dat Sharleyne nog leefde tijdens de val.

Later op dinsdag slaapwandeldeskundige gehoord

J. werd maandag gehoord en bleef bij haar verklaring dat ze niets te maken heeft met de dood van haar dochter. Ze zegt dat ze in die fatale nacht van 7 op 8 juni wakker werd door de tocht en zag dat haar dochter niet in haar slaapkamer was.

Ze keek naar eigen zeggen buiten over de reling en zag Sharleyne liggen waarop het zwart werd voor haar ogen. Later op dinsdag wordt op verzoek van de verdediging een deskundige op gebied van slaapwandelen gehoord.