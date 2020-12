De politie heeft maandag en dinsdag drie mogelijke 'pedojagers' aangehouden. Sinds augustus vonden in Drenthe tien mishandelingen plaats waarvan de politie het vermoeden kreeg dat de daders het hadden voorzien op pedofielen. Het gaat om negen incidenten in Emmen en één in Assen.

De twee mannen (beiden 22) en een vrouw (29) uit Emmen worden verdacht van bedreiging, vernieling en mishandeling.

In veel gevallen was voorafgaand aan het geweld online contact tussen een volwassen man en een persoon die zich als minderjarige voordeed. In de chat werd een afspraak gemaakt en een plek afgesproken waar de ontmoeting zou plaatsvinden.

Eenmaal daar troffen de mannen niet de persoon aan met wie ze hadden afgesproken maar één of meerdere mensen die "hele andere bedoelingen hadden", zoals de politie het noemt. De mannen werden opgewacht, belaagd en mishandeld.

De politie kwam de verdachten mede op het spoor omdat hun namen waren opgeschreven na een eerder incident met een vernielde telefoon in Emmen. In het vervolgonderzoek werd duidelijk dat de eigenaar van die telefoon slachtoffer was geworden van vernieling en mishandeling en dat er vermoedelijk sprake was geweest van 'pedojagen'.

De politie sluit meer aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.

Grapperhaus: 'We leven niet in een cowboymaatschappij'

Eerder riepen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) op om te stoppen met zogenoemde 'pedojachten'. Bij dergelijke praktijken gaan burgers zelf op zoek naar vermeende kindermisbruikers. In de afgelopen maanden leidde dit tot meer dan 250 incidenten waarbij een vermeende kindermisbruiker bijvoorbeeld werd mishandeld, bedreigd of publiekelijk aan de schandpaal werd genageld.

Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is het "absoluut niet de bedoeling" dat burgers het heft in eigen handen nemen en gaan jagen op vermeende kindermisbruikers. "We leven niet in een cowboymaatschappij", zo zei hij midden november.

Ook Reclassering Nederland waarschuwt voor de gevolgen van de 'pedojachten'. Deze acties, die erop gericht zijn om pedofielen te onthullen of te mishandelen, kunnen het risico op kindermisbruik juist verhogen.

Eind oktober vond in Arnhem een fatale mishandeling plaats van een 73-jarige man. Een groep jongeren zou hem hebben belaagd na een uit de hand gelopen confrontatie, stelt de advocaat van de verdachten. De politie houdt er rekening mee dat de man het slachtoffer is geworden van een 'pedojacht'.