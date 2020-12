Op de Azaleastraat in Venlo is dinsdagochtend een persoon doodgestoken, bevestigt een woordvoerder van de politie in gesprek met NU.nl. Naar de dader wordt nog gezocht, van hem is een signalement vrijgegeven.

De politie is op zoek naar een 30- tot 35-jarige man met een smal postuur, gehuld in zwarte kleding en een zwartgeklede jas met capuchon. Inwoners die de man zien, moeten hem niet zelf benaderen maar de politie bellen.

Agenten ontvingen aanvankelijk een melding van een overval op de Azaleastraat. Volgens de woordvoerder is nog niet duidelijk of er definitief sprake is van een roofoverval. "Dat moet nog worden uitgezocht."