Bij een grote brand in een appartementsgebouw in Hendrik-Ido-Ambacht (Zuid-Holland) zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker twee mensen zwaargewond geraakt, meldt de brandweer op Twitter. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand brak rond 1.00 uur uit op de vierde verdieping van een pand aan De Heerlijkheid. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen.

De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Drie bewoners zijn vanwege rookinhalatie behandeld door ambulancepersoneel.

De bewoners van de onderliggende woonlagen moesten worden geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in het gemeentehuis.

Na ruim een uur had de brandweer het vuur onder controle. De bewoners van de begane grond en eerste verdieping mochten rond 3.15 uur weer terug naar hun woning.

Bij de brand was grote rookontwikkeling. Omwonenden werden verzocht uit de rook te blijven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.