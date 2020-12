Het is dinsdag wisselend bewolkt. In de ochtend hangt er mist, maar later lost deze langzaam op en schijnt regionaal ook de zon. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden.

De dag begint grijs met plaatselijk mist of een mistbank. In de loop van de ochtend lost de mist langzaam op en komt op veel plekken de zon door. Op sommige plekken blijft de bewolking overheersen.

Het is droog en vrij koud voor de tijd van het jaar. De maximale temperatuur loopt uiteen van 2 graden op de plekken waar veel mist hangt, tot 5 graden in het noordwesten.

Er staat een overwegend zwakke oosten- tot noordoostenwind.

Ook woensdag bestaat een grote kans op (mogelijk hardnekkige) mist en bewolking. Het wordt ongeveer 3 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe.

