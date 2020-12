Ruim een week geleden reed een 18-jarige pakketbezorger uit Woerden een 42-jarige man in Wijchen dood. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de bestuurder ervan de Wijchenaar opzettelijk van het leven te hebben beroofd, zegt een woordvoerder maandag in gesprek met NU.nl.

De achttienjarige man zit momenteel nog vast. Op 9 december wordt besloten of zijn hechtenis verlengd wordt. De zaak heeft veel losgemaakt in Wijchen, waar honderden mensen eind vorige maand aanwezig waren bij een stille tocht.

Het OM kan nog niets over het motief van de verdachte zeggen, omdat het onderzoek nog loopt, aldus de woordvoerder. De verdachte was tijdens het incident op 24 november werkzaam als pakketbezorger, maar voor welk bedrijf is niet bekend.

Getuigen vertelden aan Omroep Gelderland dat het slachtoffer, die op dat moment zijn hond uitliet, de verdachte aansprak op zijn gevaarlijke rijgedrag. Die zou vervolgens twee keer opzettelijk over het slachtoffer heen gereden zijn. De achttienjarige automobilist, die in een witte bestelbus reed, sloeg na de aanrijding op de vlucht. Na een achtervolging hield de politie hem later op de avond aan in het nabijgelegen Beuningen.

Op de zaterdag na het incident liepen tientallen mensen een stille tocht door Wijchen, met onder meer een spandoek tegen zinloos geweld. Langs de route hadden zich honderden mensen verzameld. De tocht, waarbij ook burgemeester Marijke van Beek en wethouders aanwezig waren, voerde door de woonwijk De Ververt, waar het slachtoffer woonde, en langs de plek van de aanrijding, waar veel bloemen en kaarsen zijn achtergelaten.