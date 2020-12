Het aantal kilo's cocaïne dat Roger P., ook bekend als 'Piet Costa', wordt verweten te hebben ingevoerd blijft oplopen. Naast in beslag genomen partijen drugs van 1.015 en 3.776 kilo in 2015 en 2016, wordt de man nu ook de invoer van 1.200 kilo drugs ten laste gelegd die dit jaar in beslag genomen zijn. Dat is maandag duidelijk geworden in de rechtbank van Rotterdam.

In de zaak dient maandag een tweede inleidende zitting tegen P., de man die een grote rol wordt toegedicht in het criminele milieu.

Ook stonden er drie medeverdachten terecht die een ondersteunende rol zouden hebben gehad bij de invoer van de bijna 4.000 kilo cocaïne in 2016.

De verdenkingen zijn gebaseerd op onder meer versleutelde berichten van EncroChat die dankzij een hack door de politie live mee te lezen waren. Saillant is het bespreken van de invoer van een recordpartij van 25.000 kilo cocaïne, wat de advocaat van P., Jan-Hein Kuijpers maandag naar voren bracht.

Volgens de raadsman is dit overduidelijk desinformatie en is er onvoldoende bewijs om zijn cliënt hier nog langer mee in verband te brengen. Dit soort berichten laat volgens hem zien dat men doorhad dat EncroChat gehackt was "en dus niet alle informatie voor waar moet worden aangenomen".

De advocaat wil graag de rechtsgeldigheid van de hack van EncroChat kunnen toetsen en de overeenkomst kunnen inzien die is gesloten tussen Nederland en Frankrijk.

Man zou ook rol hebben gehad in martelcontainers

P. werd in juni van dit jaar aangehouden in Rotterdam. Naast de invoer van drugs wordt hij er ook van verdacht het brein te zijn achter de containers aangetroffen in het Brabantse Wouwse Plantage. Een van de zeecontainers was ingericht als martelkamer.

In een zitting in die zaak werd vrijdag 4 december duidelijk dat de 'onderwereldgevangenis' bedoeld was om een hoogoplopend conflict binnen het criminele milieu om geld te beslechten.

De zaak aangaande de container heeft nog meer raakvlakken met deze zaak. Zo is hoofdverdachte Robin van O. onlangs aangehouden voor zijn vermeende betrokkenheid bij deze zaak.