De regen in het zuiden van het land van afgelopen nacht trekt maandag overdag langzaam richting het noorden. In de middag wordt het in het zuiden droog, maar blijft het bewolkt.

Aan zee gaat het stevig waaien en op de Wadden wordt het mogelijk windkracht 7. De temperatuur ligt tussen de 4 en 6 graden.

Maandagavond wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het in het hele land op.

