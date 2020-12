De oudste veteraan van Nederland, Paul Moerman, is vrijdag op 104-jarige leeftijd overleden. Dat meldt onder meer minister Ank Bijleveld (Defensie) zondag. Moerman was jaarlijks bij het défilé op Veteranendag te zien, waarbij een lijst met zijn in de oorlog gesneuvelde kameraden om zijn nek droeg. Moerman werd in de Tweede Wereldoorlog opgeroepen voor de dienstplicht.

Moerman nam onder meer deel aan de Slag van Ypenburg op 10 mei 1940, waarbij Duitse parachutisten rondom vliegveld Ypenburg in Den Haag dropten. Dit was kort nadat de Duitse luchtmacht een bombardement in ditzelfde gebied had uitgevoerd.

Duitsland hoopte leden van het Koningshuis en de Nederlandse regering gevangen te nemen bij deze actie, om zo Nederland tot capitulatie te dwingen. Het Nederlandse leger hield echter stand en wist de slag te overwinnen.

Bij deze slag sneuvelden 98 kameraden van Moerman, waarvan twaalf in zijn compagnie zaten. Hun namen droeg hij sinds zijn eerste deelname in 2005 altijd om zijn nek tijdens het défilé op Veteranendag. Na de oorlog ging hij aan de slag als makelaar, wat hij tot 2007 was.