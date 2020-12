De recherche stelt een onderzoek in naar de racistische bekladding van het pand van onder meer The Black Archives en Vereniging Ons Suriname in Amsterdam afgelopen donderdag, laat een politiewoordvoerder zondag weten in gesprek met NU.nl. Beide instituten doen aangifte, lieten ze eerder weten.

"We willen graag getuigen horen en gaan kijken of we bewakingsbeelden kunnen uitlezen", zegt de woordvoerder. Aan het pand hingen camera's voor de deur vanwege eerdere bedreigingen, schreef Het Parool eerder.

Op de muur van het pand staan belangrijke figuren uit de zwarte geschiedenis afgebeeld. Bijna alle gezichten zijn donderdagochtend door racisten wit geschilderd. Ook zijn er stickers opgeplakt met de tekst "roetveegpiet = genocide". De getroffen organisaties veroordelen het vandalisme als "een poging tot racistische intimidatie".

The Black Archives is een instituut voor kennisopbouw over de geschiedenis van zwarte mensen. In het pand zit ook Ons Suriname, een ruim honderd jaar oude vereniging van Surinamers in Nederland. Ook huist het pand organisatoren van het Keti Koti- en Kwakoe-festival.

Op de wand van het instituut in Amsterdam staat antiracismeactivist, schrijver en verzetsheld Anton de Kom afgebeeld, zowel als Perez Jong Loy, Cindy Kerseborn, Sophie Redmond en Hugo Kooks. De Kom, die onder meer het boek 'Wij Slaven van Suriname' schreef, is onlangs opgenomen in de Canon van Nederland.

Instituut wil onderzoek naar verband Akwasi-incident

De twee organisaties hebben de politie gevraagd om onderzoek te doen naar een mogelijk verband met een eerder soortgelijk incident, toen drie mannen verkleed als zwarte piet het huis van rapper Akwasi Owusu Ansah opzochten. Zij lieten dezelfde stickers achter in zijn brievenbus, schrijven ze. Akwasi staat onder meer bekend om zijn activisme tegen zwarte piet.

Of de recherche dit verband onderzoekt kan de politiewoordvoerder nog niet zeggen. "Het is nog iets te vroeg om te zeggen of we daar specifiek naar gaan kijken."

Betrokkenen eerder doelwit

Mitchell Esajas, medeoprichter van The Black Archives en voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), maakt zich zorgen over de "radicalisering en het toenemende geweld van extreemrechts", schrijft hij in een statement. De activist is eerder het doelwit geweest van soortgelijke intimidatie.

Vorig jaar werd de auto van Esajas vernield toen een vergadering van zo'n zeventig KOZP-leden gewelddadig werd aangevallen in Den Haag. Hoewel de politie vijf verdachten oppakte, besloot het Openbaar Ministerie hen in september niet te vervolgen vanwege gebrek aan bewijs.

Antiracisten demonstreren in Den Haag

In Den Haag staat zondag een demonstratie van ruim honderd organisaties gepland tegen "racisme en extreemrechtse intimidatie", onder meer vanwege de recente bekladding van het pand in Amsterdam.

Aanleiding voor het protest is dat demonstranten tegen zwarte piet in toenemende mate "doelwit zijn", schrijft de organisatie op Facebook. "Deelnemers aan vreedzame KOZP-protesten worden bekogeld en bespuugd, demonstraties worden onmogelijk gemaakt." Zo'n vierhonderd mensen zeggen op Facebook aanwezig te zullen zijn bij het protest.