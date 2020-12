Het wordt een koude week, met maandagochtend in het zuiden van Limburg kans op natte sneeuw die de Limburgse heuvels even wit kan kleuren.

In de rest van het land gaat het maandag regenen. Verder neemt de wind toe en koelt het af naar 1 tot 3 graden.

In de nacht van maandag op dinsdag kan het in het hele land licht gaan vriezen, wat voor gladde wegen kan zorgen. Dinsdag overdag is er veel zon en staat er weinig wind, waardoor de temperatuur oploopt naar ongeveer 4 graden.

Woensdagochtend vroeg daalt de temperatuur naar tussen de -1 tot -5 graden en kan er op sommige plaatsen dikke mist ontstaan. Lokaal kan deze mist overdag hardnekkig blijven hangen en in dat geval blijft de middagtemperatuur rond het vriespunt steken. Op plekken waar het opklaart wordt het tussen de 2 en 4 graden.

Vrijdag weer kans op natte sneeuw

Op donderdag is er beduidend meer bewolking en wordt het een grijze dag met temperaturen tussen de 2 en 4 graden.

Vrijdag trekt er opnieuw een regengebied over het land, waar landinwaarts mogelijk natte sneeuw uit kan vallen. Het blijft koud voor de tijd van het jaar met in de nacht lokaal vorst en overdag slechts 3 graden.

In het weekend wisselen zon en een enkele regenbui elkaar af maar wordt het wel wat zachter. Met temperaturen van rond de 6 graden klimt de temperatuur weer naar naar de normale waarden voor halverwege december.

