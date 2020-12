Op veel plekken in het land lag de temperatuur vannacht onder het vriespunt. Dat kan in de ochtend voor gladheid op de wegen zorgen. In de loop van de ochtend stijgen de temperaturen weer en ontstaan er in het midden en zuiden van het land zonnige perioden.

Het noorden kan 's ochtends nog te maken krijgen met nevel en mist. Ook in de rest van de dag krijgt dat deel van het land te maken met hardnekkige lage bewolking. De temperatuur komt net uit boven het vriespunt.

Het weerbeeld voor de rest van het land is zonniger. De temperatuur ligt daar rond de 5 à 6 graden. In het zuidoosten neemt 's avonds de kans op neerslag geleidelijk toe.

