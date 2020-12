De Mobiele Eenheid (ME) moest zaterdagavond opnieuw in actie komen om een einde te maken aan de overlast door groepen jongeren. Burgemeester Cees van den Bos gaf even voor middernacht een noodbevel af nadat personen met "molotovcocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk" gooiden. Er zijn meerdere jongeren opgepakt, maar hoeveel kon de woordvoerder van de gemeente Urk niet zeggen.

Na een aantal charges van de ME keerde de rust op Urk terug. Het is onduidelijk hoe groot de groep was die voor overlast zorgde.

Volgens de woordvoerder was het tot redelijk laat in de avond "relatief" rustig. Eerder op de avond benadrukte de gemeente al dat er geen sprake was van rellen.

Het is al twee weken in het weekend onrustig op het voormalig eiland. Vorige week werden nog tien personen aangehouden voor onder meer het gooien met zwaar vuurwerk richting de politie. Zij kregen voor dit weekend en de komende weekenden een gedragsaanwijzing en moeten op vrijdag- en zaterdagavond binnenblijven.

De gemeente en politie hadden al aanwijzingen dat er dit weekend opnieuw ongeregeldheden zouden zijn. Om die reden waren zaterdagavond veel agenten zichtbaar aanwezig en surveilleerde de politie met drones. Ook werd er preventief gefouilleerd. Er gold een samenscholingsverbod voor meer dan vier personen.