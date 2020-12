In het afgelopen etmaal zijn er 6.577 nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld. Dat zijn er ruim 1.200 meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (5.341). Zaterdag meldde het RIVM ook 39 nieuwe sterfgevallen. Vrijdag waren dat er nog 58.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de zeven voorgaande dagen om zo een beter beeld te schetsen van de coronabesmettingen in Nederland.

Het is de vierde dag op een rij dat het aantal nieuwe positieve tests boven het gemiddelde van de zeven dagen daarvoor ligt. Wel wordt er steeds meer getest.

Vergeleken met het totale aantal afgenomen tests, daalt het aandeel positieve uitslagen (11 procent) al drie weken achter elkaar, bleek afgelopen dinsdag tijdens de wekelijkse update van het RIVM.

Aankomende dinsdag zal het instituut weer bekendmaken hoeveel tests er deze week zijn afgenomen. Vorige week waren dat er 258.878, iets meer dan een week eerder (254.341).

Daggemiddelden van de afgelopen week Zaterdag 5 december: 5.341

Vrijdag 4 december: 5.017

Donderdag 3 december: 5.016

Woensdag 2 december: 4.850

Dinsdag 1 december: 4.825

Maandag 30 november: 4.610

Zondag 29 november: 4.906

Ongeveer evenveel COVID-19-patiënten op ic

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde zaterdag met één, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 472 coronapatiënten op de ic's.

Daarnaast liggen op de ic's nog 516 patiënten zonder COVID-19, 34 minder dan een dag eerder. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee nu 988, 35 minder dan een dag eerder.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis daalt, 220 nieuwe opnames

In het ziekenhuis liggen in totaal 1.602 coronapatiënten, 23 minder dan een dag eerder. Van hen liggen er 1.130 buiten de intensive cares, 22 minder dan vrijdag.

In het afgelopen etmaal werden 220 mensen met het coronavirus opgenomen, van wie 189 op een verpleegafdeling en 31 op een intensivecareafdeling.

Sinds het begin van de uitbraak, in het afgelopen voorjaar, zijn 9.662 mensen in Nederland besmet geraakt met het coronavirus en overleden aan de gevolgen ervan.

Sinterklaas vieren in kleine kring

Het kabinet neemt volgende week dinsdag een definitief besluit over hoe Nederland de feestdagen kan vieren tijdens de coronapandemie. De belangrijkste adviesgroep van de overheid, het Outbreak Management Team (OMT), vindt de cijfers vooralsnog niet goed genoeg om een versoepeling aan te raden voor Kerst en Oud en Nieuw.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei in november al dat hij verwacht dat de huidige maatregelen in elk geval tot half januari van kracht blijven. Komende maandag zal het OMT een nieuw advies geven voor onder meer december, gebaseerd op de huidige cijfers. Meestal volgt het kabinet dit advies op.

Het Sinterklaasfeest zal in elk geval bescheiden gevierd moeten worden. Het kabinet heeft geen versoepelende maatregelen aangekondigd. Geadviseerd wordt om niet meer dan drie mensen thuis te ontvangen (kinderen tot en met twaalf jaar zijn uitgezonderd) en het feest met eigen gezin of in kleine kring te vieren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.