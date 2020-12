De dag begint bewolkt in het noordoosten van het land. Die bewolking kan gepaard gaan met van tijd tot tijd regen of natte sneeuw.

In de rest van het land klaart het in de loop van de ochtend op. Ook het noordoosten krijgt later op de dag te maken met opklaringen en droge periodes.

De temperatuur komt met een matige zuidenwind uit op ongeveer 5 graden.

