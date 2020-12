Het wordt een weekend met waterkoud decemberweer. Opklaringen worden afgewisseld met bewolking waar regen en natte sneeuw uit kan vallen.

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag komen brede opklaringen voor. Regionaal daalt het kwik tot rond 0, ook kunnen mistbanken ontstaan.

Zaterdagochtend start grijs in de noordoostelijke helft, elders komen opklaringen voor.

Uit bewolking valt in het noordoosten van tijd tot tijd regen of zelfs wat natte sneeuw, maar in de loop van de dag wordt het nagenoeg droog. Er steekt een matige zuidenwind op en het wordt ongeveer 5 graden.

Zondag houdt het koude decemberweer aan met tijdens de ochtend eerst temperaturen rond of iets onder 0. Overdag wordt het een graad of 4.

De zon laat zich vooral in het westen nog geregeld zien, in het oosten wordt de bewolking steeds dikker en in de avond kan daar een beetje regen of natte sneeuw vallen.

