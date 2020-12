De 43-jarige Hagenaar die woensdag drie supermarktmedewerkers neerstak in een Albert Heijn-filiaal in het centrum van Den Haag, wordt verdacht van driemaal poging tot doodslag, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Het voorarrest van de man is met twee weken verlengd.

Bij de steekpartij raakten twee medewerkers dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Ze zijn niet in levensgevaar geweest. Een derde slachtoffer kon ter plekke worden behandeld door ambulancepersoneel.

Het motief van de verdachte is nog altijd onduidelijk. Na de steekpartij sloeg de man op de vlucht. Na een grote zoekactie konden agenten hem inrekenen bij het station van Pijnacker.

Voorafgaand aan de steekpartij woedde een brandje in de supermarkt. Ooggetuigen zeiden tegen Omroep West dat de man boos een fles alcohol uit een schap pakte, die hij daarna op de grond gooide. Vervolgens stak hij de vloeistof in brand. De brandweer kon het vuur snel blussen.