Robin van O., de man die door het Openbaar Ministerie (OM) wordt gezien als een belangrijke verdachte in de zaak van de martelcontainers, heeft vrijdag in de rechtbank van Amsterdam een filmpje getoond met beelden uit zijn eigen jeugd. Het is een tegenreactie op wat hij heeft bestempeld als karaktermoord door de media.

"Wie is Robin van O." werkelijk luidde de werktitel van de video van enkele minuten. Op beelden waren naast foto's uit zijn eigen jeugd ook verschillende misdaadjournalisten te zien die spreken over de verdachte.

Het zeer opmerkelijke filmpje laat zien hoe Van O. opgroeit en wat zijn talenten waren die uiteindelijk allemaal samen komen in een sportschool die de man in 2015 heeft opgezet: EliteFit.

"Een droom, die een nachtmerrie werd", aldus de video, verwijzend naar de aanslagen op de sportschool in 2017. In 2018 sluit Van O. daarom de deuren. Achtergrond van de aanslagen is een verondersteld conflict met Ridouan T. Laatstgenoemde zou leden van Caloh Wagoh de opdracht hebben gegeven Van O. te liquideren.

Sanne Schuurman, de advocaat van Van O., laat na afloop van de beelden weten: "Het is een beetje Amerikaans, geef ik gelijk toe. Het is een reclamecampagne tegen de reclamecampagne tegen zijn persoon."

Man gaat niet in op verdenking

Van O. ging niet in op de verdenking tegen zijn persoon. Zo bracht het OM vrijdag naar voren dat er van de man DNA-sporen zijn gevonden in de loods in de Wouwse Plantage waar in juni de containers zijn aangetroffen.

De man had volgens het OM en leidinggevende rol. Dit zou ook blijken uit berichten die aan Van O. worden toegeschreven.