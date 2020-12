Het RIVM heeft voor dit seizoen maximaal 240.000 extra griepvaccins besteld. De laatste levering wordt in januari verwacht. Inclusief de vaccins die na de eerste vaccinatieronde zijn overgebleven, kunnen in totaal nog zo'n 300.000 mensen via de huisarts worden ingeënt.

Zestigplussers en mensen met een medische indicatie krijgen elk jaar een uitnodiging voor de griepprik. In oktober werden gezonde zestigers opgeroepen voorlopig geen griepprik te halen, omdat de vraag naar het vaccin het aanbod leek te overstijgen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid schrijft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat deze gezonde zestigers gehoor hebben gegeven aan de oproep en nu alsnog de mogelijkheid krijgen om zich bij de huisarts te laten vaccineren, zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) donderdag meldde.

Het RIVM kocht dit voorjaar vanwege de coronapandemie 3,88 miljoen griepvaccins, 15 procent meer dan in voorgaande jaren. Van deze griepprikken zijn nog 60.000 over. Het was vanwege de wereldwijde schaarste en de capaciteiten van de producenten lastig om er meer te verkrijgen.

Deel van griepprikken pas in februari beschikbaar

Blokhuis laat nu weten dat het RIVM er toch in is geslaagd 240.000 extra griepvaccins in te kopen. De extra griepprikken worden halverwege december en in januari geleverd. Het RIVM meldt dat een deel pas begin februari beschikbaar is bij de huisartsen.

Huisartsen mogen zelf besluiten hoe ze invulling geven aan de volgende vaccinatieronde, meldt Blokhuis. Er zijn ook andere mensen die niet ingeënt zijn, terwijl ze dat wel willen en in aanmerking komen voor de griepprik.

Volgens het RIVM lijkt het erop dat de griep dit seizoen mild zal verlopen. "Er is nu minder griep dan in de afgelopen jaren rond deze tijd", aldus het RIVM. "De maatregelen tegen corona die we met elkaar nemen, helpen ook de verspreiding van griep te verminderen. Dit was eerder al zo op het zuidelijk halfrond, waar het griepseizoen al geweest is."