Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag in de rechtbank van Amsterdam nieuwe berichten van verdachten over de in juni aangetroffen martelcontainers naar voren gebracht. Hieruit blijkt volgens justitie overduidelijk dat het doel van de betrokkenen was om personen te ontvoeren en te martelen.

"We moeten genoeg riemen hebben om vast te maken", is te lezen in een opgeslagen Telegram-bericht, evenals "speciekuip voor waterboarden", "tangset voor nagels" en "kniptang voor vingers en tenen".

Ook zijn donderdag, naast de al eerder gevonden behandelstoelen die voorzien waren van kettingen en handboeien, onderdelen van een zogenoemde baarstoel gevonden.

Inmiddels worden tien mannen verdacht van de voorbereiding op vrijheidsberoving en afpersing. Naast de al eerder aangehouden Robin van O. stond ook Roger P. voor het eerst terecht. Beiden zouden een leidinggevende rol hebben gehad.

Verdachten op camerabeelden vastgelegd

P., beter bekend als 'Piet Costa', zou opdracht hebben gegeven de containers in te slaan en ze in te laten richten als gevangenis. Op camerabeelden is te zien dat medeverdachten de beoogde cellen inrichten met onder andere isolatiemateriaal.

'Piet Costa' zou hier via EncroChat onder de naam Luxury Balloon over hebben geschreven: "Plek voor een man of tien. Schone loods, alles komt geïsoleerd, ze mogen schreeuwen." Die berichten werden gestuurd aan de afgelopen mei in Rotterdam geliquideerde Ibrahim Azaim.

Ook Van O. zou in niet misverstane woorden hebben geschreven wat de plannen waren: "Maat, ze gaan allemaal vroeg of laat aan de beurt komen. Hoelang willen ze verstoppen? Als de bussen er zijn, gaan we beginnen. Geen genade." Met bussen wordt in dit geval een arrestatiebus bedoeld. Hiermee moesten beoogde doelwitten worden ontvoerd.

Politie-uniformen gestolen in Haren

Eerder werd al bekend dat er politie-uniformen zijn gevonden in de loods. Deze blijken in mei 2018 te zijn gestolen in het Groningse Haren.

De reden voor het opzetten van de 'onderwereldgevangenis' zou een hoogoplopend conflict over geld zijn. In een ander onderzoek is door een getuige gesproken over het bestaan van een dodenlijst.